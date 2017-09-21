Merkel: Gerekirse Türkiye'ye ekonomik baskı uygularız

21 Eylül 2017

Almanya Başbakanı Angela Merkel, pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Deutsche Welle'nin haberine göre Merkel, Türkiye'de tutuklu Alman vatandaşları ile ilgili olarak Türkiye'ye yönelik ekonomik baskı uygulayabileceklerinin sinyalini verdi.

Türkiye ile ekonomik ilişkilerin bir süredir sınırlandırıldığına dikkati çeken Merkel, "Gerekirse, ki bunu istemiyorum, bunu devam ettireceğiz" şeklinde konuştu. "Türkiye, bizim hukuk devleti anlayışımızdan uzaklaşıyor" diyen Merkel, Türkiye'de tutuklu Almanların serbest bırakılması için gerekli temasların sürdürüldüğünü kaydetti.

Almanya'da seçimler 24 Eylül Pazar günü yapılacak. Seçimin galibinin bir kez daha Başbakan Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birliği'nin (CDU) olması bekleniyor.