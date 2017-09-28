Merkel koalisyon için ilk hamleyi yapıyor

28 Eylül 2017

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koalisyon için eli güçleniyor. Reuters'ın haberie göre, Almanya Maliye Bakanı Schaeuble meclis başkanı olacak. Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schauble'nin, yeni yasama döneminde meclis başkanlığını kabul etmesiyle, bu önemli bakanlığın başka bir partiye verilmesi mümkün olacak ve koalisyon oluşumunun önündeki önemli bir engel giderilecek.

Başbakan Angela Merkel, Euro Bölgesini derin bir mali krizden başarıyla çıkardığı için Almanya'da saygın bir yer kazanan Schaeuble'nin, iki yeni partinin girdiği çok parçalı mecliste de yetkin bir yönetim göstereceğini umuyor.

Merkel 1950'li yıllardan bu yana ilk kez üçlü bir koalisyon hükümeti kurmak zorunda. Merkel'in muhafazakar bloğu 24 Eylül'de yapılan genel seçimde oy kaybına uğradı ve Almanya için Alternatif (AfD) partisi yarım yüzyıldan beri parlamentoya giren ilk aşırı sağcı parti oldu.

Merkel için şu anda en gerçekçi koalisyon formülü, iş dünyasından yana siyaset yapan Hür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi ile ortaklık kurmak.

Schauble'nin sekiz yıldır sürdürdüğü maliye bakanlığından ayrılmayı kabul etmesi, FDP'nin Merkel koalisyonuna katılmasını kolaylaştıracak. Aynı Schaeuble gibi finansal şahin tavırlı olan FDP, bu bakanlığı istediğini Merkel'e bildirmişti.

Schauble'nin yerine FDP başkanı Christian Lindner ya da yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin getirilmesi mümkün görülüyor.

Schaeuble'nin, genellikle düşük profilli bir görev olan parlamento başkanlığında ağırlığını hissettirmesi bekleniyor.