Merkel'den ABD'ye vergi eleştirisi: Refah için bir tehdit

20 Temmuz 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Avrupa'dan ithal edilecek araçlar için gümrük vergisi tehdidinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının ihlali olacağını ve çok sayıda insanın refahını tehlikeye sokacağını dile getirdi.

Avrupa Birliği'nin karşı tedbirler üzerinde çalışmakta olduğunu ifade eden Merkel, ancak bunun en kötü çözüm olacağını vurguladı.