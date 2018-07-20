Merkel'den ABD'ye vergi eleştirisi: Refah için bir tehdit
Merkel, ABD'nin araç ithalatına gümrük vergisi getirmesinin birçok insanın refahı için tehdit olacağını söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD'nin Avrupa'dan ithal edilecek araçlar için gümrük vergisi tehdidinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarının ihlali olacağını ve çok sayıda insanın refahını tehlikeye sokacağını dile getirdi.
Avrupa Birliği'nin karşı tedbirler üzerinde çalışmakta olduğunu ifade eden Merkel, ancak bunun en kötü çözüm olacağını vurguladı.