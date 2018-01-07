Merkel'den koalisyon açıklaması: Başaracağımıza inanıyorum
Almanya Başbakanı Merkel, büyük koalisyon için bugün başlayan ön görüşmeler öncesinde, koalisyon için anlaşma sağlayacaklarına inandığını söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, büyük koalisyon için bugün başlayan ön görüşmeler öncesinde, koalisyon kurulacağına inandığını söyledi.
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki "büyük koalisyon" ön görüşmeleri bugün Berlin'deki SPD Genel Merkezi'nde başladı.
Beş gün sürecek ön görüşmeler öncesi açıklama yapan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Başaracağımıza inanıyorum" dedi.
Partisinin görüşmelere "istikrarlı bir hükümet için ön koşulları oluşturma" amacıyla girdiğini söyleyen Başbakan Merkel, "Seçmenlerin bize çok büyük bir vazife verdiğinin farkındayız" diye konuştu.
SPD lideri Martin Schulz da, ön görüşmelere yapıcı bir biçimde başladıklarını belirtti.
Koalisyon görüşmelerinde liderler, göç, Avrupa, vergi ve sağlık politikalarıyla ilgili uzlaşmazlıkları gidermeyi amaçlıyor.