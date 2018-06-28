Merkel'den Türkiye'ye övgü

28 Haziran 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne gitmeden önce Federal Mecliste hükümet adına yaptığı konuşmada, sığınmacı politikasındaki ihtilafların AB'nin bir arada durmasını tehlikeye atabileceği uyarısında bulundu.

Alman Şansölye, Avrupa'daki göçmen krizinin çözümüne ilişkin Türkiye ile AB arasında yapılan sığınmacı mutabakatının bugün bile örnek teşkil ettiğinin taraflarca kabul edildiğine dikkati çekerek, ''Biz AB'deki toplantıda 3 milyondan fazla sığınmacıyı zor şartlar altında kabul eden Türkiye'ye ikinci 3 milyar avroluk paketi hazırlayarak yardımcı olduğumuzun mesajını verebilmeliyiz. Türkiye'yi eleştirebilirsiniz ama Türkiye sığınmacılar için mükemmel işler yaptı.'' ifadelerini kullandı.

AB ülkeleri arasında sığınmacı politikasında yaşanan anlaşmazlıklara işaret eden Merkel, ''Göç konusu AB'nin kader konusu haline gelebilir.'' dedi.

Almanya Başbakanı, Avrupa'nın birçok sorunla karşı karşıya olduğunu dile getirerek, ''Ya bunlarla baş ederiz ya da kimse bizi biz yapan değerlerimize inanmaz.'' diye konuştu.

Merkel, 2015 yılında özellikle Suriyeli sığınmacılara kapıları açtığı için eleştirildiğini hatırlatarak, bu kararı Avusturya ve Macar yetkililerle görüştükten sonra koordineli bir şekilde aldığını ve bugün de bu kararın arkasında olduğunu vurguladı.

Sığınmacı alan ülkelerin yalnız bırakılmaması gerektiğine dikkati çeken Merkel, 28 AB ülkesi içinde anlaşma sağlanamaması halinde buna istekli ülkelerin kendi aralarında adeta ayrı bir koalisyon gibi hareket etmelerinin mümkün olabileceğini ifade etti.

28 AB ülkesinin lideri bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanarak, ana gündemde sığınmacı sorununu ele alacak.