Mescid-i Aksa'da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı

18 Mayıs 2018

Filistinliler, İsrail’in çıkardığı zorluklar ve engellere rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti.

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki yolları trafiğe kapatan İsrail polisleri, otobüsler dışında hiçbir aracın geçişine izin vermedi. Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşabilen Filistinliler, ramazan ayının ilk cuma namazı için Aksa'nın avlusunu hıncahınç doldurdu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşık 120 bin Filistinli Mescid-i Aksa’da cuma namazı kıldı.

Cuma namazının ardından, İsrail askerleri tarafından Gazze sınırındaki barışçıl gösterilerde şehit edilen onlarca Filistinli için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hutbede ABD ve İsrail’e öfke vardı

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin okuduğu cuma hutbesinde, ABD Başkanı Donald Trump’a eleştiriler yönelterek, "Onun adını bu mübarek alanda anmaktan Allah’a sığınırım" dedi.

ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’te açılmasını kınayan Şeyh Hüseyin, açılışı yapılan yeni yerin bir Amerikan sömürgesi ve bir yerleşim birimi olduğunu belirtti.

Şeyh Hüseyin, İslam dünyasına Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma ve bu çerçevede ortak bir adım atma çağrısı yaparak, Filistinlilerin bugün İstanbul’da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Toplantısı'ndan bu bağlamda bir karar çıkmasını beklediğini söyledi.

İsrail'in Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde tamamen sivil insanlara yönelik katliam gerçekleştirdiğini belirten Şeyh Hüseyin, Kudüs ve Batı Şeria'yı 51 yıldır işgal altında tutan İsrail'in Gazze'yi de abluka altına alarak orada yaşayan Filistinlilerin hayatına kastettiğini vurguladı.

Namazın ardından izdiham yaşandı

Batı Şeria'da yaşadıkları için İsrail'in olağan günlerde Kudüs'e geçişlerine izin vermediği Filistinliler, Aksa ve Kubbetu's Sahra önünde hatıra fotoğrafları çektirdi. Filistin Kızılayının görevlendirdiği bazı gönüllü Filistinliler, kalabalığın üzerine seyyar fıskiyelerle su serperek sıcağın etkisini azaltmaya çalıştı.

Namazın ardından Aksa'nın kapılarında bir saatten uzun süre izdiham yaşanırken, şehrin dar sokaklarında kalabalıktan ve sıcaktan dolayı bazı Filistinliler fenalık geçirdi.

Bu sırada Mescid-i Aksa'nın kapılarında ve Eski Şehir olarak bilinen Kudüs'ün sur içi bölgesinde yüzlerce İsrail polisi hazır bekledi.

Abluka ve Ayrım Duvarı engel oldu

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili Batı Şeria'dan 40 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişini engellerken abluka altındaki yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gazze'den ise Filistinlilerin girişine izin vermedi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen 5 metre yüksekliğindeki beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor. İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor. İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayanların ise ne Kudüs'e ne de başka bir yere seyahat etme hürriyeti bulunuyor.

Batı Şeria ve Mescid-i Aksa'nın da içerisinde bulunduğu Doğu Kudüs 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.

Kaynak: AA