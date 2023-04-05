Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskının ardından Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldı

Polis, taş atan göstericileri yakalamak için ibadethaneye girdiğini belirtirken, baskın Batı Şeria'daki Filistinlilerin sert tepkisine yol açtı.

Baskına tepki olarak gece saatlerinde Gazze Şeridi'nden İsrail'e bir dizi roket fırlatılırken, İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi.

Ramazan ayında ve Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın arifesinde gerçekleşen baskın öncesinde bir yıl boyunca tırmanan ve biriken gerilimin Mescid-i Aksa'da gün yüzüne çıkabileceği düşünülüyordu. Mescid-i Aksa'da 2021 yılında çıkan çatışmalar sonucunda İsrail ile Gazze'nin yönetimini eline bulunduran Hamas arasında 10 gün süren bir savaş meydana gelmişti.

En az dokuz roket fırlatıldı

Gece saatlerinde İsrail'in ablukası altındaki Gazze'den en az dokuz roket fırlatılarak saldırı düzenlendi. İsrail ise Hamas'ın eğitim kampı olarak nitelediği hedeflere hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail polisiyle yaşanan çatışmalarda 12 Filistinlinin plastik mermi ve darp sonucu yaralandığını açıklayan Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin sağlık görevlilerinin bölgeye ulaşmasını engellediğini de ifade etti.