Meta kararı verdi: Threads Türkiye'de geçici olarak kapanıyor

Meta çatısı altında faaliyet gösteren ve Elon Musk'ın Twitter'ı (X) satın almasının ardından faaliyete geçen Threads, Türkiye'de hizmet dışı kalacak.



Meta'dan yapılan açıklamaya göre; Rekabet Kurumu'nun aldığı karar nedeniyle Threads 29 Nisan itibarıyla Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.

Meta açıklamasında, "Türkiye’de Threads’i kullanan kişiler için oluşabilecek aksaklıkları en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz" ifadesi yer aldı.

Rekabat Kurumu kararı neydi?

Rekabet Kurumu Threads kararının gerekçesini şöyle açıklamıştı:

* Mevcut bulgular çerçevesinde; Instagram ve Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar verilmiştir.

Peki şimdi ne olacak?

Türkiye'de Threads'i kullanan herkes, 29 Nisan'dan önce Threads uygulamasında bu karar hakkında bilgilendirilecek.

Türkiye'den Threads'i kullananlar Threads profillerini silmeden dondurabilecek ya da profillerini tamamen silebilecek.

Threads tekrar Türkiye'ye döndüğü takdirde, profilini dondurmayı seçen kişilerin gönderileri ve başkalarının gönderileriyle olan etkileşimleri tekrar görünür olacak.

Profillerini donduran kişiler diledikleri zaman Bilgilerini İndir aracı üzerinden gönderilerini indirebilecek ve mevcut içeriklerini muhafaza edebilecek.