Meta'dan dev dönüşüm: 7 bin çalışan yapay zeka pozisyonlarına kaydırdı

Meta, şirket içi yayımladığı bir notta 7 bin çalışanını yapay zeka ile ilgili yeni işlere atadığını bildirdi.

Bloomberg'in incelediği şirket içi nota göre, Meta çalışanlarını yapay zeka odaklı yeni ekiplerde topluyor. İnsan Kaynakları Direktörü Janelle Gale, organizasyon yapısının daha düz hale getirileceğini ve ekiplerin küçültüleceğini belirterek bunun verimliliği artırmasının hedeflendiğini vurguladı.

Yapay zeka şirketin en kritik önceliği

CEO Mark Zuckerberg, yapay zekayı şirketin en kritik önceliği haline getirirken kaynakların büyük bölümü bu alana yönlendiriliyor. Şirket, sohbet botları ve tüketici ürünlerini güçlendirecek büyük dil modelleri için dev yatırımlar yaparak Google ve OpenAI ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Meta ayrıca mühendisleri kodlama ve iş süreçlerinde yapay zeka ajanları kullanmaya teşvik ederken, Zuckerberg çalışanlarla iletişim kurmak için yapay zeka destekli bir dijital versiyonunu da geliştiriyor.

Şirket daha önce verimliliği artırmak amacıyla çalışanların yaklaşık %10'unu, yani 8 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. The New York Times da Meta'nın çalışanları yeniden görevlendirme planlarını daha önce gündeme getirmişti.