Microsoft 60 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programını onayladı

Microsoft, yönetim kurulunun 60 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programını onayladığını açıkladı. Sona erme tarihi bulunmayan hisse geri alım kararı, 2021 yılında açıklanan 60 milyar dolarlık geri alım programının yerini alacak.

Teknoloji devi, bir önceki çeyreğe göre 8 sent veya %10'luk bir artışla hisse başına 0,83 dolar çeyrek dönemlik temettü açıkladı.

Microsoft, yıllık hissedarlar toplantısını 10 Aralık'ta yapacağını söyledi.