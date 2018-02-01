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Microsoft, vergi reformunun etkisiyle zarar etti

Microsoft, ABD vergi reformu nedeniyle 13,8 milyar dolar kayıp yaşayarak mali yılının ikinci çeyreğini zararla kapattı.

Microsoft, vergi reformunun etkisiyle zarar etti
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Microsoft Corp, ABD vergi reformunun getirdiği 13,8 milyar dolar yükün etkisiyle mali yılının ikinci çeyreğinde zarar etti.
   
Microsoft, 31 Aralık'ta sona eren 2. çeyreği 6,30 milyar dolar, hisse başına 82 cent zararla kapadı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde ise 6,27 milyar dolar, hisse başına 80 cent kâr etmişti. 
   
Şirketin aynı dönemde faaliyet kârı yüzde 10 artışla 8,7 milyar dolara yükseldi. İkinci çeyrekte gelirler ise yüzde 12 artarak 28,92 milyar dolar oldu.

Microsoft'un bulut ürünlerinin amiral gemisi Azure'nin cirosunda büyüme yüzde 98 seviyesinde gerçekleşti.  

Microsoft

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