Microsoft'tan İtalya'ya dev 'bulut' yatırımı

Microsoft, İtalya'daki bulut ve yapay zeka altyapısı için önümüzdeki iki yıl içinde 4,3 milyar Euro yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

Yatırım, şirketin İtalya'daki en büyük yatırım olacak.

Bu hamle ile birlikte İtalya'nın kuzeyindeki bulut endüstrisi bölgesi, Microsoft'un Avrupa'daki en büyük veri merkezlerinden biri haline gelecek.

İtalya'daki veri merkezi, Akdeniz ve Kuzey Afrika için de veri merkezi görevi görecek.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre; teknoloji devi hiper ölçekli bulut ve yapay zeka veri merkezi altyapısını büyütmek için hem 4,3 milyar Euro harcayacak hem de 2025 yılı sonuna kadar 1 milyondan fazla İtalyan'a dijital beceri eğitimi verecek.