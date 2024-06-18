Mikati: "İsrail ile gerilim tırmandırma arayışında değiliz"

Mikati, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ile başkent Beyrut'ta gerçekleştirdiği görüşme sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Lübnan'ın önceliği sükûnet tesis etmek

Lübnan'ın gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını ve gerekenin İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırganlığını durdurmak ve güney sınırında yeniden sükunet ve istikrarı sağlamak olduğunu ifade eden Mikati, şunları kaydetti:

"Gerilimi durdurmaya, güvenliği ve istikrarı yeniden tesis etmeye ve Lübnan'ın egemenliğine yönelik süregelen ihlalleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen sistematik öldürme ve yıkım eylemlerini durdurmaya çalışıyoruz."

Mikati ayrıca İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden tehditlerine rağmen Lübnan'ın önceliği olan sükûneti tesis etme arayışını sürdürmekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.