Milyarder yatırımcı: Piyasalar Trump'ın zaferini fiyatladı

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin başkan aday Donald Trump ile Demokratların adayı Kamala Harris yarışacak.

Bloomberg TV'ye konuşan milyarder yatırımcı Stan Druckenmiller, son 12 gün boyunca piyasanın Trump'ın kazanacağına çok ikna olmuş. göründüğünü söyledi.

Druckenmiller, "Bunu banka hisselerinde görebilirsiniz, bunu kriptoda görebilirsiniz" diye ekledi.

'Harris iş dünyası için kötü olur'

İki adaya da oy vermeyeceğini aktaran Druckenmiller, 'palavracı' dediği Trump'ı 'başkan olmak için yeterince ağırbaşlı' saymadı. Harris'in başkanlığının ise iş dünyası için kötü olacağını söyledi.

71 yaşındaki Druckenmiller, Harris'in başkanlığı kazanması halinde bile Demokratların Kongre'nin kontrolünü ele geçirmesinin son derece düşük bir ihtimal olduğunu, seçimi Demokratların kazanması halinde hisse senetlerinin 3-6 ay boyunca sıkıntılı olabileceğini öngördü.