Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry'nin Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Shoukry, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 27 Şubat 2023 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Konuk Bakanın, Adana'yı ve Mısır'a ait bir yardım gemisinin varacağı Mersin Limanı'nı ziyaret etmesi ve Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi öngörülmektedir" denildi.

Türkiye Mısır İlişkileri askıya alınmıştı

Mısır’da, dönemin Genelkurmay Başkanı Abdülfettah es-Sisi, 3 Temmuz 2013’te askeri darbe yapmıştı. Seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi, askeri darbenin ardından görevinden alınıp hapse atılmıştı. Türkiye, Mursi’nin yerine Sisi geçince, büyükelçisini çekerek Mısır ile ilişkilerini askıya almıştı. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013 yılından bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor.

Erdoğan ve Sisi görüşmüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım 2022 tarihinde FIFA 2022 Dünya Kupası’nın açılış töreni için gittiği Katar’da Sisi ile görüşmüştü. Ayrıca Sisi, 7 Şubat'ta Erdoğan'ı arayarak Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunmuştu.