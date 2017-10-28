Mısır Genelkurmay Başkanlığına Muhammed Ferid Hicazi atandı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi'nin yerine Muhammed Ferid Hicazi'yi atadı.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, Genelkurmay Başkanı Mahmud Hicazi'nin yerine Tümgeneral Muhammed Ferid Hicazi'yi atadığı bildirildi.
Mısır'ın yarı resmi El-Ahram gazetesinde yer alan haberde, Sisi'nin yayınladığı cumhurbaşkanı kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığına Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri Tümgeneral Muhammed Ferid Hicazi'yi atadığı belirtildi.
Sisi'nin Genelkurmay Başkanlığı görevinden aldığı Hicazi'yi ise Cumhurbaşkanlığının "stratejik planlama ve kriz yönetimi" danışmanı olarak atadığı kaydedildi.
Mısır İçişleri Bakanı Mecdi Abdulgaffar da söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Güvenlik Birimi Başkanı Mahmud Şaravi'nin görevden alındığını açıkladı.
Açıklamada, Şaravi'nin yerine atanan isme dair bilgi verilmedi.
Ülkenin batısındaki "Vahat" bölgesinde 20 Ekim'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 16 polis yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA