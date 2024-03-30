Mısır, Ürdün ve Fransa'dan Gazze için ateşkes çağrısı

Mısır'ın El-İhbariyye kanalında yer alan habere göre, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, başkent Kahire'de Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ve Fransız mevkidaşı Stephane Sejourne ile üçlü toplantıda görüştü.

Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Şukri, Mısır, Ürdün ve Fransa arasındaki üçlü bakanlar toplantısında Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğine vurgu yapıldığını söyledi.

Şukri, Filistinlilerin, topraklarından tehcir edilmesinin reddedildiğini vurguladıklarını ve sivillerle dolu Refah kentine askeri operasyonun tehlikelerini ele aldıklarını aktardı.

Safedi de radikal İsrail hükümetinin, aç bırakmayı Gazze'deki Filistinlilere karşı silah olarak kullanmaya karar verdiğini belirtti.

İsrail'e çağrı

İsrail'in, Gazze'ye yardımların girişi için sınırları açmasını talep eden Safedi, "Zulüm bitmedikçe, işgal sona ermedikçe, Filistin halkının başta özgürlük, onur, güvenlik, barış içinde yaşam, devlet kurma gibi meşru haklarını karşılayan iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barış tesis edilmedikçe gelecek şu anki durumdan daha kötü olacak." diye konuştu.

Sejourne ise Gazze'de bir an önce ateşkes tesis edilmesi için ortak çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Refah'a herhangi bir askeri operasyona karşı olduklarını vurgulayan Sejourne, Fransa'nın ayrıca Lübnan ve İsrail arasındaki krizin çözümü için öneriler sunduğunu söyledi.

Mısır, Ürdün ve Fransa'nın dışişleri bakanları 20 Mart'ta telefonda, Gazze'deki durumu görüşmüştü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 280’i çocuk, 9 bin 340'ı kadın olmak üzere 32 bin 705 Filistinli öldürüldü, 75 bin 190 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.