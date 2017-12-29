Mısır'da kiliseye saldırı: 8 ölü
Kahire yakınlarında bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda üçü polis 8 kişi hayatını kaybetti.
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarında bir Kıpti kilisesine düzenlenen silahlı saldırıda, üçü polis 8 kişi hayatını kaybetti.
Silahlı bir kişinin, Kahire'nin güneyindeki Hilvan bölgesinde bir kilisede etrafa ateş açması sonucu, beş kişi de yaralandı.
Elinde bomba olduğu belirtilen saldırganın daha sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.
Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.
DEAŞ'ın son aylarda ülkede Kıptileri hedef alan saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.
Mayıs ayında bir manastıra giden Kıptilere yönelik saldırıda 29 kişi öldü.
Geçen ay da Sina bölgesinde bir camiye düzenlenen saldırıda 300'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Mısır'daki katliamda ölü sayısı artıyor