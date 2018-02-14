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Mistura: Suriye'de klorin gazı kullanımı doğrulanamadı

BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, Suriye'de klorin gazı kullanıldığının iddia edildiğini belirterek, bu iddiaların endişe verici olduğunu ancak söylenenlerin doğrulanamadığını ifade etti.

Mistura: Suriye'de klorin gazı kullanımı doğrulanamadı
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Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye'de şubat ayının ilk haftasında binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Doğu Guta, İdlib ve Afrin'de klorin gazı kullanıldığı iddia edildiğini ancak endişe verici bu iddiaları doğrulayamadıklarını ifade eden de Mistura, el-Nusra'nın aktif olduğu ve halihazırda ülke içinde yerinden edilmiş 1,2 milyon kişinin bulunduğu İdlib'de 320 bin kişinin tekrar yerlerinden edildiğini söyledi. De Mistura, Suriye'deki krizin sınırların ötesine geçtiğini vurguladı.

Suriye'de bütün taraflara gerilimin ve şiddetin azaltılması çağrısı yapan de Mistura, krize son vermek için BM Güvenlik Konseyinin desteğine hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mistura, ''Suriye'de bugün gördüklerimiz sadece çatışmasızlık bölgeleri anlaşmaları ve bölgesel istikrarı olumsuz etkilemekle kalmıyor aynı zamanda siyasi çözüm çabalarını da baltalıyor.'' dedi.

Kaynak: AA

Son dakika birleşmiş milletler suriye

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