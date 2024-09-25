Miyopi vakaları artıyor: Her 3 çocuktan 1'inde görülüyor

Çin’de Sun Yat-Sen Üniversitesinden bilim insanlarının gerçekleştirdiği bir araştırma, her 3 çocuktan en az birinde uzağı net görememe problemi olan miyopi bulunduğunu ortaya koydu.

Farklı kıtalardaki 50 ülkeden 5 milyondan fazla çocuk ve genç üzerinde yapılan incelemelerde miyopinin yaygınlaştığı görüldü.

Araştırmacılar, özellikle Covid-19 pandemisi döneminde iç mekanlarda geçirilen sürenin artmasıyla birlikte bu göz kusurunun önemli ölçüde yükseldiğini vurguladı. 2050 yılına kadar dünya genelinde yaklaşık 740 milyon çocuk ve gençte miyopi olabileceği öngörülüyor.

Miyopi vakalarının Asya’da Afrika'ya kıyasla 7 kat daha fazla olduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bu durumun çocukların eğitim hayatına daha erken başlaması ve uzun süre ekran karşısında kalmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtti.