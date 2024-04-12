Modacı Roberto Cavalli hayatını kaybetti

İtalya merkezli haber ajansı ANSA, Roberto Cavalli'nin bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Cavalli'nin İtalya'nın Floransa kentindeki evine hayatını kaybettiği bildirildi.

Roberto Cavalli 1970'lerde Sophia Loren ve Brigitte Bardot gibi yıldızları giydirmişti. Kim Kardashian ve Jennifer Lopez gibi isimler de Cavalli'nin tasarımlarını tercih etmişti.