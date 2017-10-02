Monarch Airlines iflas etti

02 Ekim 2017

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA) Ülke'nin beşinci büyük hava yolu şirketi Monarch Airlines'in faaliyetlerini durdurduğunu ve ileri tarihli rezervasyonlarını iptal ettiğini duyurdu.

Monarch'ın İngiltere'ye taşıması gereken 110 bin civarında müşterisi bulunduğunu belirten CAA, hükümetin bu yolcuların taşınması için 30 uçak kiralanmasını istediğini açıkladı. Yapılan açıklamada yurt dışındaki Monarch yolcusu İngilizlerin herhangi bir ekstra maliyet olmadan geri getirilecekleri, yolcuların seyahatlerini kısa kesmelerinin gerekmediği de ifade edildi.

CAA ayrıca, Monarch ile İngiltere'den uçak yolculardan hava alanlarına gitmemelerini talep etti.