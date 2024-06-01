Monet'nin 'Gelincikler Tarlası'na aktivist dokunuş

Küresel ısınmanın doğuracağı zararlara işaret etmek üzere Orsay Müzesi'nde gerçekleştirdiği bireysel eylemde aktivist önce Monet'nin 'Gelincikler Tarlası' isimli tablosunun üzerine dünyanın 4 derece ısınması halinde ortaya çıkması muhtemel manzaranın tasvir edildiği resmi sonra da tablonun bulunduğu duvara elini yapıştırdı.

Monet'nin tablosu üzerine yapıştırılan resimde 2100 yılında gelincik tarlasının neye benzeyeceğinin tasvir edildiği bildirildi.

"Artı 4 derecede cehennem bizi bekliyor"

"Bu kabusa benzeyen tablo, hiçbir alternatif ortaya konulmadığı takdirde bizi bekleyen şeydir. Artı 4 derecede cehennem bizi bekliyor." ifadelerini kullanan eylemci, dünyanın içinde bulunduğu 'acil iklim durumu' karşısında alternatif oluşturulması ve herkes için gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla çağrı yaptı.

Eylem yapan çevreci gözaltına alındı.