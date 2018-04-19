Moody's: Rus ekonomisi ABD yaptırımlarına dirençli

19 Nisan 2018

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Rusya'nın güçlü kamu ve dış finansmanının ABD'nin yeni yaptırımları karşısında ekonominin geneli için bir kalkan olacağını ve ülkenin kredi notu profilini koruyacağını bildirdi.

Bununla birlikte Moody's, ABD'nin yaptırımlarının Rusya'nın borçlanma kağıdı ihraçcısı bazı şirketlerini negatif etkileyeceğini, özellikle alüminyum devi Rusal'ın bu şirketlerden biri olacağını vurguladı.

Moody's ayrıca, Rus bankacılık sisteminin yaptırımlara maruz kalacak şirketlerde ortaya çıkabilecek kredi kayıplarını telafi etmek için yeterli kazanç ve kâr kapasitesine sahip olduklarını da vurguladı.

"GSYH ilk çeyrekte yüzde 1,1 büyüdü"

Öte yandan Rusya Ekonomi Bakanlığı, GSYH'nın 2018 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 büyüdüğünü tahmin etti.

Bakanlık açıklamasında Ocak ayı için GSYH artış tahminni yüzde 1,7'den 1,4'e revize ederken, Mart ayı için yıllık bazda GSYH büyüme tahminini yüzde 0,7 olarak ortaya koydu.

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım yok