Morgan Stanley’den Amazon iddiası: 14 bin yönetici işten çıkarılabilir

ABD merkezli e-ticaret devi Amazon, daha az yöneticiyle çalışmaya yönelik planı çerçevesinde iştem çıkarmalar yapmayı planlıyor.

Amazon CEO’su Andy Jassy, geçen ay yaptığı bir açıklamada, 2025’in ilk çeyreğinin sonuna kadar, çalışanlar ile yöneticiler arasındaki oranı en az yüzde 15 artırmayı hedeflediklerini duyurdu.

Jassy, yönetici sayısının azaltılmasının gereksiz organizasyonel katmanları ortadan kaldıracağını ve Amazon'un bürokratik engellere takılmadan daha hızlı hareket etmesine olanak sağlayacağını ifade etti.

13 bin 834 yönetici kovulabilir

Morgan Stanley tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu adım yaklaşık 13 bin 834 yönetici pozisyonunun kaldırılmasına neden olabilir.

Bu değişiklik, Amazon'a yıllık 2,1 milyar ila 3,6 milyar dolar arasında maliyet tasarrufu sağlayabilir.

Morgan Stanley, Amazon'un iş gücünün yüzde 7'sinin yönetici pozisyonlarında olduğunu varsayarak bu tahmini yaptı.

2024’ün ikinci çeyreği itibarıyla Amazon’un dünya genelinde yaklaşık 105 bin 770 yöneticisi bulunuyor. Bu sayının, 2025’in ilk çeyreğinde 91 bin 936’ya düşmesi bekleniyor.