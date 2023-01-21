Moritanya ile Cezayir arasındaki ekonomik işbirliği hız kazandı

NOVAKŞOT (AA) - Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta Moritanya-Cezayir Ekonomi Forumu düzenlendi.

Moritanya haber ajansı AMİ'ye göre, Novakşot'taki Foruma Moritanya Ticaret Bakanı El-Murabıt Veled Bennahi ile Cezayirli mevkidaşı Kemal Rezik'in yanı sıra iki ülkeden iş adamları katıldı.

Forumun açılışında konuşan Bennahi, forumun, iki ülke arasında ekonomik entegrasyon ve işbirliği için önemli bir itici güç olacağını ifade etti.

Bennahi, iki ülke arasındaki ekonomik ve sosyal bağlar ile ortak sınırların, her alanda daha fazla işbirliğini gerekli kıldığını dile getirdi.

Cezayir Ticaret Bakanı Rezik ise forumun ekonomik aktörler arasında yakınlaşmanın sağlanması ve şirketler arasında işbirliğinin artırılması adına önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Rezik, Moritanya-Cezayir Ortak İşadamları Konseyini, ekonomik işbirliğini iki halkın umut ve özlemleri düzeyine taşıyacak bir lokomotif olarak kabul ettiklerini kaydetti.

Foruma katılan iş adamları ise iki ülke arasındaki kara sınır kapısının açılması, Cezayir’in Tinduf ile Moritanya’nın Zuveyrat kentleri arasında 750 kilometre uzunluğunda bir kara yolunun inşası ve karşılıklı muameleleri kolaylaştırmak için bir Cezayir-Moritanya bankasının kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Forumda ayrıca, Moritanya ve Cezayir şirketleri arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla bir dizi anlaşma imzalandığı belirtildi.

Cezayir ile Moritanya arasında 2018’de ilk kara hudut kapısı açılmış, 2021'de de Cezayir’in Tinduf ile Moritanya’nın Zuveyrat kentleri arasında 750 kilometre uzunluğunda bir kara yolunun inşa edilmesi noktasında anlaşmaya varılmıştı.