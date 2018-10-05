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Moskova yakınlarında savaş uçağı düştü

Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi bir savaş uçağı düştü. Uçaktaki pilotlardan her ikisinin de paraşütle kendilerini fırlatıp hayatta kalabildikleri belirtildi.

Moskova yakınlarında savaş uçağı düştü
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Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

Rus TASS haber ajansı, resmi yetkililere dayandırarak, Moskova yakınlarında MİG-29 model askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.  

Düşen uçaktaki her iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtildi.

Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.

Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.

Kaynak: AA

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