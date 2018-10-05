Moskova yakınlarında savaş uçağı düştü
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi bir savaş uçağı düştü. Uçaktaki pilotlardan her ikisinin de paraşütle kendilerini fırlatıp hayatta kalabildikleri belirtildi.
Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında MiG-29 tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Rus TASS haber ajansı, resmi yetkililere dayandırarak, Moskova yakınlarında MİG-29 model askeri uçağın henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.
Düşen uçaktaki her iki pilotun fırlatma sistemi sayesinde kurtulduğu belirtildi.
Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanan MİG-29, üstün manevra yetenekleri ile tanınıyor. Rus hava kuvvetlerinin ana avcı gücünü oluşturan MiG-29 uçakları, 6 adet nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip.
Uçağın pilot fırlatma koltuğu yere 200 metre mesafede bile çalışıyor.
Kaynak: AA