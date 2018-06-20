Moskova’da bomba paniği

20 Haziran 2018

Moskova’nın kuzeyinde bulunan ülkenin en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Metro Alışveriş Merkezi’ne bomba ihbarı geldi.

Polisi arayan kişi AVM’ye bomba konulduğunu söyledi. Bunun üzerine güvenlik güçleri AVM’de tahliye işlemine başladı. Büyük paniğe neden olan ihbar ile 700 kişi AVM’den çıkartıldı. Güvenlik güçleri hala AVM içerisinde ihbarın doğru olup olmadığını araştırırken çevrede de büyük güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA