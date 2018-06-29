Moskova'da havalimanında güvenlik alarmı verildi

29 Haziran 2018

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Domodedovo Havaalanı'nda güvenlik alarmı verildi.

Havaaalanında bir kişinin yerde yattığı ve polisin havalimanının bir bölümünü kapattığı belirtildi.

Daha sonra yerde yatan kişinin hayatta olduğu anlaşılması üzerine, güvenlik görevlilerinin bu kişiyi kelepçeleyerek gözaltına aldıkları ifade edildi.

Havaalanı polisi olay sonrası yaptığı açıklamasında gözaltına alınan kişinin üzerinde patlayıcı olduğunu söylediğini ancak yapılan aramada herhangi tehlikeli bir duruma rastlanmadığını duyurdu.