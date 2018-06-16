Moskova’da taksi kalabalığın arasına daldı: 8 yaralı
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir taksi, İlyinka Caddesi'ndeki Gostinıy Dvor alışveriş merkezi yakınlarında kalabalığın arasına daldı.
Rusya’nın başkenti Moskova’nın merkezindeki İlyinka caddesinde bulunan Gostinıy Dvor alışveriş merkezinin yakınlarında Kırgız bir şoförün kullandığı taksi kalabalığın arasına daldı.
Sputnik'te yer alan haberde, güvenlik güçlerine göre, araç ilk önce bir trafik işaretine çarptı, daha sonra da kalabalığın arasına yöneldi. Olayda en az 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, ölen olmadı.