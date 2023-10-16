MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Haber Merkezi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK’ya yönelik Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."