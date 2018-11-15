Muhalifler Başbakan May'e karşı harekete geçti

15 Kasım 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'den bir milletvekili, May'e karşı parti içinde güvensizlik oylamasına gidilmesi için gereken oy sayısına ulaşıldığını söyledi.

Partinin parlamentodaki üye sayısının yüzde 15'i parti liderine karşı güven oylaması yapılması talebini yazılı olarak bildirirse, May için oylamaya gidilecek.

Muhafazakar milletvekili Anne Morris yaptığı açıklamada, bildiği kadarıyla gerekli sayı olan 48 başvurunun, hükümette olmayan parlamenterleri temsil eden "1992 komitesi" adlı parti organının başkanı Graham Brady'ye teslim edildiğini söyledi.

Ancak bu konuda bir sorun çıkabileceğini söyleyen Morris, 48 milletvekilinden bazılarının, başvurularının ancak kendileri onay verirse kullanılmasına izin verdiklerini belirtti. Morris, "Milletvekilleri, 'verdiğim mektubu sadece ben kullanın dersem kullanabilirsiniz' diyorlar" dedi.

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Kaynak: Reuters