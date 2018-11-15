İngiliz kabinesinde Brexit depremi

15 Kasım 2018

Birleşik Krallık ve AB arasında varılan Brexit anlaşmasının ardından İngiltere Brexit Bakanı Dominic Raab, Kuzey İrlanda Bakan Sheilesh Vara ve son olarak da Çalışma ve Emeklilik Bakanı Esther McVey istifa ettiğini açıkladı.

Raab, istifa sonrası yaptığı açıklamada Kuzey İrlanda için yapılan önerilerin Birleşik Krallık'ın bütünlüğünü tehdit ettiğini söyledi. Raab, "Önerilen anlaşmanın şartları ülkeye verdiğimiz sözler ile bağdaştırılamaz." diye konuştu.

Bu sabah erken saatlerde Bakan Vara da istifa mektubunu Başbakan Theresa May'e gönderdi.

Mektubunda AB Komisyonu ile görüş birliğine varılan ve hükümet üyelerinin çoğunluğunun desteklediği Brexit anlaşmasından duyduğu üzüntüyü ifade eden Vara, bu anlaşmaya kendisinin destek veremeyeceğini vurguladı.

Vara, Birleşik Krallık'ın AB'den geri çekilme şartlarını ortaya koyan anlaşmanın, seçmenlerin taleplerini karşılamadığını savundu.

İngiliz hükümetinde Çalışma ve Emeklilik Bakanı olan Esther McVey ise May'e gönderdiği mektupta, başbakanın dün açıkladığı Avrupa Birliği ile varılan anlaşma taslağına atıfla, "Dün kabinenin önüne getirdiğiniz anlaşma referandum sonucuna saygı göstermiyor" dedi.

İstifaların devamı gelebilir

İngiliz kabinesinde gün içinde başka istifaların yaşanması bekleniyor. Temmuz ayında Brexit Bakanı David Davis ve Dışişleri Bakanı Boris Johnson, geçen cuma günü de Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Jo Jonson Brexit gerekçesiyle istifa etmişti.

Bugünkü istifalar sonrası bir açıklama yapan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Bu anlaşma ulusal çıkarlarımıza uygun" dedi ve "Umarım başka bakan istifa etmez" temennisinde bulundu.

Sterlin değer kaybediyor

İstifalar sonrası sterlin dolar karşısında yüzde 1,90 değer kaybetti ve 1,2765'e geldi. Sterlin/euro da yüzde 1,56 kayıpla 1,1312'de. İngiliz para birimi TL karşısında ise yüzde 2,35 kayıp yaşadı. Sterlin/TL saat 13:30'da 6,9415'de yer aldı.

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