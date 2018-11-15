İstifalar sonrası May, Brexit anlaşmasına destek istedi

15 Kasım 2018

AB ile varılan Brexit uzlaşısının ardından kabinesinden art arda istifalar gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, anlaşmanın arkasında olduğunu açıkladı.

Parlamentoda konuşan May, "Brexit'in gerçekleştirilmesi hepimiz için zorlu seçimler yapmayı içeriyor. Üzerinde uzlaşılan taslak bizi bir Brexit anlaşmasına yaklaştırdı. Bu nihai bir anlaşma değil. İyi bir Brexit mümkün. Nihai anlaşmaya varıldığında bunu parlamentoya getireceğim ve parlamenterlerin desteğini isteyeceğim" dedi.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır konusuna en iyi çözümün bulunacağına inandığını belirten May, taslak anlaşmadan varılan sonucun ne kendileri ne de AB açısından tam bir mutluluk olmadığını vurguladı.

"Brexit kolay olanları değil, doğru olduğuna inandığın seçimleri yapmak anlamına geliyor. Benim ülkenin her kesiminden insanlara karşı bir sorumluluğum var ve bunu yerine getirme niyetindeyim" diye konuşan May, "Yapılacak seçim açık: Anlaşma olmadan ayrılmayı seçebiliriz, Brexit olmaması riskini alabiliriz veya müzakere edilen en iyi anlaşmanın arkasında birlik olmayı, desteklemeyi seçebiliriz. Ben, İngiliz halkının oy verdiği şeyi gerçekleştirmeyi seçtim" dedi.

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