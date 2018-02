Musk, uzay yarışında meydan okuyor!

08 Şubat 2018

AYDIN ŞAHİNALP

DIŞ HABERLER - ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in ürettiği Falcon Heavy isimli dünyanın en güçlü roketi spor arabalı test uçuşunda başarıyla kalktı. Böylece ABD tarihinde 45 yıl önce 1973'te Ay misyonu için fırlatılmış ‘Satürn V’ roketinden bu yana ilk kez bu büyüklükte bir roket uzaya gönderilmiş oldu. Falcon Heavy kalkışta 18 Boeing 747 yolcu uçağının gücüne eşdeğer 5 milyon poundluk bir itici güç meydana getirdi. Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'ndeki tarihi fırlatma anı 2.3 milyon ile YouTube tarihinde en çok izlenen ikinci video oldu.

Rakiplerden nasıl bir hamle gelecek?

Kalkışta kullanılan ek roketlerden üçü başarıyla dünyaya geri inerken bir tanesi saatte 200 mil hızla bir gemiye futbol sahası uzaklıkta okyanus sularına çakıldı. Geminin güvertesine şarapnel parçaları adeta yağmur gibi yağdı. Üçte iki oranında başarılı olduklarını belirten 46 yaşındaki Elon Musk, tarihi fırlatışı “Bana gerçek değilmiş gibi geliyor. Çılgın şeyler gerçek olabilir” sözleriyle özetledi. Falcon Heavy'in başarısının diğer şirketleri ve ülkeleri teşvik edeceğini belirten Musk, gazetecilere verdiği demeçte "yeni bir uzay yarışı" istediğini söyleyerek adeta meydan okudu.

Falcon Heavy, hem Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi United Launch Alliance hem de Arianespace tarafından sunulan en büyük roketlerden daha düşük maliyetle daha fazla ağırlık kaldırma kapasitesine sahip. United Launch Alliance ve Arianespace’in Musk’ın meydan okumasına nasıl bir hamleyle karşılık vereceği merak ediliyor. Falcon Heavy roketi, Musk'ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı. Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileriyle ‘Starman’ isimli cansız bir manken oturtuldu. Spor araba Mars'ın yörüngesine yerleştirilirken, aracın radyosu David Bowie'nin Space Oddity adlı parçası için ayarlandı.

Endüstrinin hacmi 2.7 trilyon dolara tırmanacak

Her geçen gün kızışan uzay yarışında, SpaceX’in Falcon Heavy’si, üç itici roket ve 27 Merlin motoruyla, ABD’de ordusunun desteklediği United Launch Alliance’ın Delta IV Heavy'sinin bir adım önüne geçmiş oldu. SpaceX'in başarısını ilk kutlayanlar arasında ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA) ve en büyük rakibi Boeing yer aldı. Uzay endüstrisinde teknolojinin gelişimiyle birlikte maliyetler düştükçe, sektörde yer alan şirketlerin kar elde etme olanakları da tırmanmaya devam ediyor. Bank of America Merrill Lynch tarafından yayınlanan yakın tarihli bir rapora göre önümüzdeki 30 yıl içinde uzay endüstrisinin büyüklüğü sekiz katına çıkarak 2.7 trilyon dolara ulaşacak. Çılgın Mucit Elon Musk Falcon Heavy'i geliştirmek için toplam yatırımın 500 milyon doları aştığını belirtiyor. Geliştirme için kullanılan fonlar, vergi mükellefleri ya da bağış yoluyla değil tamamı ‘şirket içi’ oluşturuldu. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden profesörlerinden ve eski NASA görevlisi Greg Autry, "Özel bir şirket yeryüzündeki bütün devletlerden daha iyi performans gösterdi. Başarısı Rusya ya da Çin'in yaptığı her şeyden daha büyük. Kimse onun yakınında bile değil "diye konuştu.