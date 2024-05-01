Musk'tan işten çıkarma kararı: Tesla ekibini kovuyor

The Information'ın Elon Musk’ın üst düzey yöneticilere gönderdiği e-postaya dayandırdığı haberinde, Musk’ın iki üst düzey Tesla yöneticisini görevden aldığı ve yüzlerce çalışanı daha işten çıkarmayı planlandığı belirtildi.

BloombergHT'nin aktardığı haberde, elektrikli araç üreticisinin Supercharger biriminin Kıdemli Yöneticisi Rebecca Tinucci ve Yeni Araçlar Programı Başkanı Daniel Ho'nun işten ayrılacağı kaydedildi.

Öte yandan The Information, Musk'ın Supercharger grubunda çalışan yaklaşık 500 çalışan da dahil olmak üzere Tinucci ve Ho için çalışan herkesi işten çıkarmayı planladığını söyledi.

Söz konusu haberde, Musk’ın yöneticilere gönderdiği e-postasında "Umarım bu eylemler, personel sayısı ve maliyetlerin azaltılması konusunda kesinlikle daha sıkı davranmamız gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır" dediği iddia edildi.