NATO'dan kriz tatbikatı

04 Ekim 2017

NATO'nun olası bir kriz karşısında cevap verme ve kriz yönetme yeteneğini geliştirmek için her yıl düzenlediği NATO Kriz Yönetimi Tatbikatı (CMX 2017) başladı.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 1992'den bu yana düzenlenen tatbikatın bu yıl 21'incisinin yapıldığı ve 4-11 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Tatbikatın NATO'nun Brüksel'deki karargahı, üye ülkelerin başkentleri ve bazı stratejik komutanlıklarda yapılacağı belirtilen duyuruda, tatbikata herhangi bir askeri birliğin katılmayacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Tatbikatta, NATO'nun 4. ve 5. maddelerini hayata geçirecek nitelikte, gerçekçi ancak sanal bir kriz senaryosu kullanılacaktır." ifadesi yer aldı.

Tatbikatın amacının NATO'nun ortak savunma kapasitesini 2016 yılındaki Varşova Zirvesi'nde alınan kararlar çerçevesinde geliştirmek olduğu kaydedilirken, tatbikatta sivil ve askeri unsurlar içeren bir krize nasıl kapsamlı cevap verilebileceğinin prova edileceği bildirildi.

Kaynak: AA