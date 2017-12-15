NATO'dan Rusya uyarısı

NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, INF'nin ABD ve Rusya'da karadan fırlatılan güdüm füzelerini yok ederek 30 yıldır Avrupa-Atlantik güvenliğini sağlamak açısından kilit rol oynadığı, istikrara katkıda bulunduğu ve yanlış hesap yapılması riskini azaltarak çatışmayı engellediği belirtildi.

INF'ye sadık kalınmasının önemine dikkat çekilen açıklamada, NATO'nun antlaşmayı koruma konusunda son derece kararlı olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin INF Antlaşması'nın hükümlerine uyduğu belirtilerek Rusya'nın antlaşmaya uymamasının aciliyetle ele alınması gereken bir sorun yaratacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Müttefikler ciddi endişe yaratan bir Rus füze sisteminin varlığını tespit etmiş bulunuyor. NATO, Rusya'ya bu endişeleri gidermek için şeffaf bir şekilde davranması ve ABD'yle teknik diyalog sürdürmesi çağrısında bulunuyor." denildi.

Soğuk Savaş döneminde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından 8 Aralık 1987'de imzalanan INF, 500 ila 5 bin 500 kilometre menzili olan tüm karadan fırlatılan güdüm füzelerini yasaklıyor.