Neil Armstrong'un eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı

04 Kasım 2018

Merkezi Dallas'da bulunan Heritage Müzayede Evi'nden yapılan açıklamada, Armstrong'un şahsi eşyalarının 7,4 milyon dolara satıldığı bildirildi.

Açık artırmada en çok paha biçilen parçanın, 468 bin 500 dolar ile astronotun Apollo 11 ay modülü Eagle'ın kimlik kartı olduğu belirtildi.

Armstrong'un 1996'da iki uzay aracının ilk kez kenetlendiği Gemini 8'de görev yaparken giydiği uçuş elbisesinin de 109 bin 375 dolara satıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA