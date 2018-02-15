Nestle'nin satışları hayal kırıklığı yarattı
Dünyanın önde gelen çikolata üreticilerinden İsviçre merkezli Nestle, satış hedeflerini yakalamakta zorlanıyor. Şirketin net kârı geçen yıl yüzde 16 azaldı.
Dünyanın önde gelen gıda ve içecek üreticisi Nestle, 2017 yılında net kârının yüzde 16 azalarak 2016 yılındaki 8,53 milyar İsviçre Frangı (CHF) seviyesinden 7,2 milyar CHF'ye indi.
Aynı dönemde satışlar ise yüzde 0,4 artışla 89,8 milyar CHF'ye ulaştı.
Analistler geçen yıl için 9,72 milyar CHF kâr ve 90,02 milyar CHF satış bekliyorlardı.
Nestle, satışlarının önemli bölümünü oluşturan ABD'deki şekerleme işini İtalyan çikolata ve şeker firması Ferrero'ya 2,8 milyar dolara satacağını duyurmuştu.
Nestle'nin ABD'deki şekerleme işletmesini Ferrero alacak