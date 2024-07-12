Netanyahu ateşkesi zora sokacak yeni taleplerde bulundu

Geçen hafta İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası mutabakatı için yeniden müzakerelerin başlaması üzerine Netanyahu yeni taleplerde bulundu. Bunlardan en dikkat çekicisi, Gazze'nin Mısır sınır ve buraya açılan Refah Sınır Kapısı'na ilişkin oldu.

Netanyahu, 'Philadelphia Koridoru' olarak bilinen Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgali devam etmesini ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafından kalan kısmının İsrail güçlerince kontrol edilmesini istedi. İsrail Başbakanı ayrıca, ateşkes olsa dahi 'Hamas üyelerinin' Gazze'nin kuzeyine dönüşüne de karşı olduğunu kaydetti.

Amaç esir takasını zora sokmak mı?

Yeni isteklerine ek olarak Netanyahu, Gazze'de varılacak ateşkes ve esir takası mutabakatının "savaşın hedeflerini gerçekleştirene kadar İsrail'in yeniden Gazze'ye saldırabilme hakkını güvence altına alması gerektiğini" savundu. Netanyahu'nun talepleri, "İsrail Başbakanı esir takasını zora sokmaya mı çalışıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Adı açıklanmayan İsrailli bir yetkilinin ülke basınına verdiği demeçte, "Netanyahu, Hamas'ın zayıflığını kullanarak müzakerelerden mümkün olduğu kadar çok şey elde etmeye çalıştığı için bu sert taleplerde bulundu. Ancak çok ileri gitmesi ve müzakerelerin çökmesi riski var" değerlendirmesi yer alıyor.