Netanyahu: Gazze'ye yaklaşıyoruz, acı kayıplarımız var

Gazze'ye kara operasyonu başlatan İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'yla şiddetli çatışmalar yaşıyor. Gazze'nin kenar mahallerine yaklaştıklarını söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Acı kayıplarımız var." dedi.

İsrail ordusu kara operasyonuna başladı

Kara operasyonuna hazırlanan İsrail ordusu, son bir haftada birkaç kez Gazze'ye "sınırlı kara operasyonu" gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail güçleri, dünden beri ise kentin sınırlarından içeriye sızdı. Hamas İsrail tanklarına ve askerlerine karşı gelirken, bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Gazze’deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19’a yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 31 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 19’a yükseldiği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda ağır yaralanan bir askerin öldüğü belirtildi.

Gazze’de 31 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

Bugün yapılan bir başka açıklamada ise 31 Ekim'den bu yana bir yarbayın da aralarında bulunduğu 18 askerin öldüğü bildirilmişti.