Netanyahu Türk hava sahasını kullanacak mı? Dışişleri Sözcüsü Keçeli'den açıklama geldi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli tarafından yalanlandı.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ön Yargılama Dairesi, savaş suçları ve insanlığı karşı suç nedeniyle hakkında tutuklama kararı verdiği İsrail lideri Binyamin Netanyahu’nun Türk hava sahasını kullanacağı öne sürüldü.
Netanyahu hakkındaki tutuklama kararı nedeniyle sadece ‘güvenli’ ülkeler üzerinden uçabiliyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Netanyahu’yla ilgili iddialar üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
* İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uçağına üst uçuş izni verildiği yönündeki iddialar kesinlikle doğru değildir. Bu yönde bize iletilen bir talep de bulunmamaktadır.