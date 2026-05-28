Netanyahu’dan Gazze emri: İşgal alanı genişletilecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, katıldığı özel bir programda İsrail ordusunun Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Lübnan’a yönelik işgaline ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, taraflar arasında yürürlükteki ateşkese rağmen Hamas’a yönelik baskılarını artırdıklarını belirterek, mevcut durumda Gazze’deki toprakların yüzde 60’ını işgal ettiklerini söyledi. Netanyahu İsrail’in işgalinin genişletilmesi doğrultusunda talimat verdiğini belirterek, "Gazze Şeridi’nin yüzde 50’sini işgal etmiştik. Şimdi yüzde 60’tayız. Talimatım, işgal edilen bölgelerin yüzde 70 seviyesine çıkartılması" dedi.

İsrail Başbakanı ülkesinin Lübnan’da sürdürdüğü işgalin de devam edeceğini belirterek, "Bugün Beyrut’a, dün Tyre’ye saldırdık. Kuvvetlerimiz Litani Nehri’ni geçti. Onlara çok sert vuruyoruz ve vurmaya devam edeceğiz" dedi.