Netanyahu'nun Türkiye ziyareti ertelendi

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, geçen hafta kalp takip cihazı takılan Netanyahu'nun kalbine pazar gecesi pil takıldığı kaydedildi.

Bu akşam taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.

Türkiye ziyareti ertelendi

AA'ya bilgi veren İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.

İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir. İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.

İsrail'de eylemler

İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.