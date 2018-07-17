Netflix'in abone artışı beklentileri yakalayamadı
Netflix'in haziranda sona eren 3 aylık dönemde yeni abone sayısı beklentilerin gerisinde kaldı.
Netflix, 3 aylık kullanıcı istatistiği sonuçlarını açıkladı. nisan-haziran döneminde 6,2 milyon abone kazanmayı bekleyen Netflix, abone sayısını 5,2 milyon artırabildi.
İkinci çeyrekte ABD'de abone sayısı 670 bin, uluslararası abone sayısı 4,47 milyon arttı.
Üçüncü çeyrekte ABD'de abone sayısının 650 bin, uluslararası abone sayısının 4,35 milyon artması bekleniyor.
İkinci çeyrekte Netflix'in gelirleri yüzde 40 artarak 3,91 milyar dolara ulaşsa da 3,94 milyar dolar olan beklentinin gerisinde kaldı.
Hisse başına kâr ise 0,79 dolar olan beklentiyi aşarak 0,85 dolar seviyesine ulaştı.