Netflix'in ardından Disney de şifre paylaşmayı engelliyor

Walt Disney Tepe Yöneticisi Bob Iger, haziran ayından itibaren abonelerin şifre paylaşımında kısıtlamalara başlayacaklarını duyurdu.

Euronews'ün haberine göre; Amerikalı eğlence devi bu adımıyla abone sayısındaki artışı hızlandırmayı ve çevrimiçi yayıncılık bölümünü karlı hale getirmeye çalışıyor.

Netflix de aynı hamleyi yaptı

Walt Disney'in rakibi Netflix'in şifre paylaşımına yönelik kısıtlamaları, 2023'ün ikinci yarısında yaklaşık abone sayısını 22 milyon arttırmasına yardımcı oldu ve Wall Street'in beklentilerini aştı.

Yayın endüstrisinde konsolidasyon ihtiyacı sinyalini veren Iger, CNBC'e verdiği röportajda Disney'in uzun vadede çift haneli kâr marjına ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Disney, film ve televizyon serilerini yeniden canlandırmaya, çevrimiçi yayın birimini karlı hale getirmeye ve spor ağı ESPN'in geleceğini inşa etmek için ortaklar bulmaya çalışıyor.

Iger, ESPN'in stratejik ortağı için görüşmelerin sürdüğünü söyledi