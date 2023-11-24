New York borsası yatay seyirle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artışla 35.299,90 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,02 azalarak 4.555,84 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,20 azalışla 14.238,04 puana geriledi.

ABD'de Şükran Günü tatili nedeniyle dün kapalı olan pay piyasalarında haftanın son işlem gününün açılışında yatay bir seyir izlendi. Analistler, Şükran Günü tatili dolayısıyla bugün yarım gün işleme açık olacak piyasalarda hacmin düşük olacağının tahmin edildiğini belirtti.

Hafta içinde düşüş kaydeden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yeniden yükselişe geçerek yüzde 4,47 seviyesine çıktı.

Öte yandan çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, şirketin Çin'deki müşterilerine, ABD'nin ihracat kurallarına uyacak şekilde tasarladığı yeni yapay zeka çipinin piyasaya sürülmesini gelecek yılın ilk çeyreğine kadar ertelediğini bildirdiğine ilişkin haberlerin ardından yüzde 1'e yakın değer kaybetti.

Analistler, ABD'de bugün imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini, ülkede bu hafta Efsane Cuma ile başlayacak alışveriş sezonunda talebin ne derece güçlü olacağının da yatırımcıların odağında olacağını aktardı.