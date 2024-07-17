New York Fed Başkanı Williams: Fed faiz indirimine yaklaştı

WSJ'ye açıklamalarda bulunan Williams, ABD işgücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte, son üç aylık enflasyon verilerinin aranılan dezenflasyonist eğilime yaklaştırdığını belirtti.

New York Fed Başkanı, "Bunlar olumlu işaretler. Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2 hedefimize doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanmak için daha fazla veri görmek istiyorum." dedi.

Fed'in faiz belirleme komitesi başkan yardımcısı ve Başkan Jerome Powell'ın baş politika danışmanı olan Williams'ın yorumları, bir veya iki yetkilinin baskı yapmasına rağmen Fed'in 30-31 Temmuz'daki toplantısında faiz indiriminin olası olmadığına işaret ediyor.

Williams, geçen hafta açıklanan Haziran ayı tüketici fiyat endeksini de içeren verilerin "enflasyonda geniş bir düşüş" gösterdiğini söyledi. Başkan, enflasyonu Fed'in yüzde 2'lik hedefine geri getirmenin, enflasyonu yüzde 7'lik yüksek bir seviyeden şu anki yüzde 2,5 civarındaki seviyeye düşürmede olduğundan daha zor olacağı yönündeki endişelere karşı çıktı.

"Uyguladığımız kısıtlayıcı politika duruşu doğru"

Williams, Fed faiz oranlarını düşürmeye başlasa bile ekonomik aktiviteyi hâlâ kısıtlayan bir ortamda kalacaklarını söyledi.

Williams, "Uyguladığımız kısıtlayıcı politika duruşu doğru. Önümüzde bir noktada kısıtlayıcı bir politika duruşundan çıkmak yerine, politikanın kısıtlayıcılığını azaltacak şekilde faiz oranlarını düşürmeye karar vermemiz gerektiğini düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Fed'in önümüzdeki ilk toplantısı 30-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.