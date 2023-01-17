New York Fed imalat endeksi yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesinde

New York Fed'in ocak ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi, ocakta 21,7 puan azalarak eksi 32,9'a indi.

Bu dönemde beklentilerin altında gelen ve imalat sektöründeki daralmaya işaret eden verinin, eksi 8,7 değerini alması öngörülüyordu.

Mayıs 2020'den bu yana en kaydedilen en düşük seviyesine gerileyen endeks, aralık ayında 11,2 olarak gerçekleşmişti.

Yeni sipariş endeksi ocakta 27,5 puan azalışla eksi 31,1 değerine, sevkiyat endeksi de 27,7 puan azalarak eksi 22,4 değerine geriledi. Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise 6,3'ten 8'e çıktı.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.